На северо-востоке Москвы загорелся торговый ангар

Пожар произошел в торгово-складском комплексе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.
"В Сигнальном проезде, дом 16, строение 27 происходит загорание металлического торгового ангара. Есть угроза перехода на второй. Предварительно, площадь - 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время проводится тушение. На месте работают пожарные.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится торгово-складской комплекс.