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12 минут назад

На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом ангаре

ТАССиещё 2

Пожар произошел в торгово-складском комплексе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

На северо-востоке Москвы загорелся торговый ангар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Сигнальном проезде, дом 16, строение 27 происходит загорание металлического торгового ангара. Есть угроза перехода на второй. Предварительно, площадь - 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводится тушение. На месте работают пожарные.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится торгово-складской комплекс.

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