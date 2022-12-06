Пожар произошел на нефтенакопителе в Курске после атаки беспилотника в районе аэродрома. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», - написал он.

Старовойт также уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, а пожар сейчас локализуется. На месте работают все экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали поселок Теткино Курской области. По словам Романа Старовойта, благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Почти во всем поселке было нарушено электроснабжение. По предварительным данным повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла.