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48 минут назад

Власти: в Курске из-за атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель

Елена Прошина

Пожар произошел на нефтенакопителе в Курске после атаки беспилотника в районе аэродрома. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», - написал он.

Старовойт также уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, а пожар сейчас локализуется. На месте работают все экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали поселок Теткино Курской области. По словам Романа Старовойта, благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Почти во всем поселке было нарушено электроснабжение. По предварительным данным повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла.

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Еще один удар пришелся на поселок Гуево. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела также было нарушено энергоснабжение.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,Верховный суд,
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