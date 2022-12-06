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25 минут назад

Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ в районе аэродрома Курска

Вечерняя Москва

В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, — отметил он.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что пострадавших нет.

В конце ноября губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. По его словам, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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Старовойт вечером во вторник, 29 ноября, сообщил об обстреле региона украинскими войсками. По его словам, всего зафиксировано 11 прилетов, один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.

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