В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, — отметил он.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что пострадавших нет.

В конце ноября губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. По его словам, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.