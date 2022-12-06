Увеличилось число погибших в результате взрыва в доме в Нижневартовске

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов на месте частично обрушившегося дома в Нижневартовске после взрыва газа. Таким образом число погибших увеличилось до семи, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

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"Да, предварительно, нашли [тело]. Сейчас на место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. На время выполнения следственных действий разбор завалов пока приостановлен", - сказал собеседник агентства.

Информация о погибшем уточняется. Ранее в ГУ МЧС РФ сообщали о шести погибших в результате ЧП.