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28 минут назад

Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске увеличилось до семи

ТАСС

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов на месте частично обрушившегося дома в Нижневартовске после взрыва газа. Таким образом число погибших увеличилось до семи, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Увеличилось число погибших в результате взрыва в доме в Нижневартовске
Фото: ТАССТАСС

"Да, предварительно, нашли [тело]. Сейчас на место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. На время выполнения следственных действий разбор завалов пока приостановлен", - сказал собеседник агентства.

Информация о погибшем уточняется. Ранее в ГУ МЧС РФ сообщали о шести погибших в результате ЧП.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске по улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме после разгерметизации газового баллона. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. На месте происшествия продолжаются работы оперативных служб. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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