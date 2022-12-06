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37 минут назад

Российский бухгалтер заменила 1,5 миллиона из сейфа на купюры «Банка приколов»

Lenta.ruиещё 5

Сотрудники полиции уличили бухгалтера в присвоении денежных средств российской компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова

Бухгалтер заменила 1,5 млн из сейфа на купюры «Банка приколов»
Фото: ТАССТАСС

В правоохранительные органы поступило заявление от сотрудника фирмы, чей офис расположен на Шереметьевском шоссе, об исчезновении из сейфа компании 1,5 миллиона рублей. Прибывшие по вызову полицейские обследовали место преступления и не обнаружили следов взлома. В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность 35-летней сотрудницы бухгалтерии к хищению средств.

Она, надеясь скрыть следы преступления, заменила наличность на купюры «Банка приколов». В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с подозреваемой.

На кадрах виден полицейский, снимающий отпечатки пальцев с бухгалтера. На допросе она признала вину и пояснила, что брала деньги на личные нужды. В отношении нее возбуждено уголовное дело о присвоении.

Происшествия,Татьяна Петрова,
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