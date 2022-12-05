Полиция задержала подростков, которые прикуривали от Вечного огня

Полиция Анапы установила личности двух девушек-подростков 15 и 17 лет, которые прикуривали сигарету от пламени Вечного огня в городе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Анапе.

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Ранее в соцсетях распространилась запись, на которой подростки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне, в станице Анапской, а также высказываются в нецензурной форме о намерении осквернить памятник.

Полиция задержала девушек и доставила их в отделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях подростков есть правонарушения, которые попадают под ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ст.354 УК РФ (порча земли).