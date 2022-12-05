В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
18 минут назад

Полиция задержала подростков, которые прикуривали от Вечного огня

Газета.Ru

Полиция Анапы установила личности двух девушек-подростков 15 и 17 лет, которые прикуривали сигарету от пламени Вечного огня в городе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Анапе.

Полиция задержала подростков, которые прикуривали от Вечного огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в соцсетях распространилась запись, на которой подростки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне, в станице Анапской, а также высказываются в нецензурной форме о намерении осквернить памятник.

Полиция задержала девушек и доставила их в отделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях подростков есть правонарушения, которые попадают под ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ст.354 УК РФ (порча земли).

Ранее сообщалось, в Казани школьники закидали снежками Вечный огонь.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители