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14 минут назад

В центре Краснодара произошел пожар в  ресторане «Джентльмены удачи»

Илья Родин

В центре Краснодара произошел пожар в многоэтажном здании, в котором расположены ресторан и отель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В экстренных службах пояснили, что поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Краснодар, улица Суворова. На место были отправлены пожарные наряды.

Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

Жители публикуют фотографии полыхающего заведения в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, внутри ресторана остались посетители. Они не могут выбраться из помещения «из-за сильного задымления и обильного возгорания».

Происшествия,Видео,МЧС России,
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