В центре Краснодара произошел пожар в многоэтажном здании, в котором расположены ресторан и отель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В экстренных службах пояснили, что поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Краснодар, улица Суворова. На место были отправлены пожарные наряды.

Жители публикуют фотографии полыхающего заведения в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.