В Адыгее произошел пожар на маслозаводе

"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО "Мамруко". В ходе разведки установлено, что происходит горение в сушильной камере внутри здания, ориентировочно площадь пожара - 270 кв. м", - говорится в сообщении с уточнением, что угрозы распространения огня нет.