В Адыгее произошел пожар на маслозаводе

На территории маслозавода ООО "Мамруко" в Адыгее произошло возгорание сушильной камеры, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО "Мамруко". В ходе разведки установлено, что происходит горение в сушильной камере внутри здания, ориентировочно площадь пожара - 270 кв. м", - говорится в сообщении с уточнением, что угрозы распространения огня нет.
На месте происшествия организовали работу дежурных караулов пожарно-спасательных частей, оперативных групп Главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона. На тушение подали семь пожарных стволов, создали два боевых участка. Создали также штаб пожаротушения.
В ликвидации пожара от МЧС России задействовали 33 человека и 11 единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.