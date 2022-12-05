В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
15 минут назад

В Адыгее произошел пожар на маслозаводе

ТАСС

На территории маслозавода ООО "Мамруко" в Адыгее произошло возгорание сушильной камеры, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В Адыгее произошел пожар на маслозаводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО "Мамруко". В ходе разведки установлено, что происходит горение в сушильной камере внутри здания, ориентировочно площадь пожара - 270 кв. м", - говорится в сообщении с уточнением, что угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия организовали работу дежурных караулов пожарно-спасательных частей, оперативных групп Главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона. На тушение подали семь пожарных стволов, создали два боевых участка. Создали также штаб пожаротушения.

В ликвидации пожара от МЧС России задействовали 33 человека и 11 единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители