Прокурор запросил девять лет колонии Яшину* по делу о фейках об армии

Прокурор попросил приговорить бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина* к девяти годам колонии. Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию, передает «РИА Новости».

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«Прокурор в ходе прений сторон запросил для Яшина наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на четыре года вести деятельность в интернете», — сказали в суде.

Дело рассматривали в Мещанском суде Москвы. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идет о выступлении Яшина на своем YouTube-канале по поводу убийств российскими военными мирных граждан в Буче.

Следователи полагают, что политику «было достоверно известно», что «опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы» о данном инциденте «являются провокацией». Яшин свою вину не признает, считая уголовное преследование политически мотивированным.

Если вину бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы в суде сочтут доказанной, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.