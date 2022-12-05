В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
35 минут назад

Прокурор запросил девять лет колонии Яшину* по делу о фейках об армии

Елена Прошина

Прокурор попросил приговорить бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина* к девяти годам колонии. Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию, передает «РИА Новости».

Прокурор запросил девять лет колонии Яшину* по делу о фейках об армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокурор в ходе прений сторон запросил для Яшина наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на четыре года вести деятельность в интернете», — сказали в суде.

Дело рассматривали в Мещанском суде Москвы. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Речь идет о выступлении Яшина на своем YouTube-канале по поводу убийств российскими военными мирных граждан в Буче.

Следователи полагают, что политику «было достоверно известно», что «опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы» о данном инциденте «являются провокацией». Яшин свою вину не признает, считая уголовное преследование политически мотивированным.

Если вину бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы в суде сочтут доказанной, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом

Происшествия,Верховный суд,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители