В российской школе взорвался паровой котел

В школьной котельной под Омском взорвался паровой котел. Инцидент произошел в селе Пикетное Марьяновского района, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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Взрыв произошел 3 декабря — по данным следствия, его спровоцировало кратковременное отключение электричества.

«Перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды, вследствие чего поднялось давление в паровом котле, топившемся углем, по каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел», — рассказали в пресс-службе.

В результате взрыва пострадал 60-летний работник котельной, мужчину доставили в ожоговый центр с тяжелыми травмами. Следователи выясняют причины аварии и устанавливают виновных в произошедшем, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.