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22 минуты назад

В российской школе взорвался паровой котел

Lenta.ru

В школьной котельной под Омском взорвался паровой котел. Инцидент произошел в селе Пикетное Марьяновского района, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В российской школе взорвался паровой котел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв произошел 3 декабря — по данным следствия, его спровоцировало кратковременное отключение электричества.

«Перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды, вследствие чего поднялось давление в паровом котле, топившемся углем, по каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел», — рассказали в пресс-службе.

В результате взрыва пострадал 60-летний работник котельной, мужчину доставили в ожоговый центр с тяжелыми травмами. Следователи выясняют причины аварии и устанавливают виновных в произошедшем, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом. В результате пострадали два человека, было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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