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16 минут назад

Shot: москвичка устроила дебош в караоке из-за поющих на украинском посетителей

Газета.Ruиещё 1

В Москве местная жительница устроила дебош в караоке-баре после того, как другие посетители начали петь песню на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичка устроила дебош в караоке из-за украинского языка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в заведении «Эль и стаут» на Тимирязевской. Женщина отдыхала в баре вместе с супругом. Компания за соседним столом заказала песню на украинском языке группы «Океан Эльзы».

Муж москвички вызвал сотрудников правоохранительных органов, а пока полицейские ехали, его жена начала дебоширить: она ударила по аппаратуре, а также стала бить тарелки.

Сотрудники заведения повторно вызвали правоохранителей, но уже заявив на клиентку.

В итоге компания, заказавшая песню, сбежала, а в отношении супругов составили протокол за мелкое хулиганство.

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