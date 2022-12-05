Москвичка устроила дебош в караоке из-за украинского языка

В Москве местная жительница устроила дебош в караоке-баре после того, как другие посетители начали петь песню на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в заведении «Эль и стаут» на Тимирязевской. Женщина отдыхала в баре вместе с супругом. Компания за соседним столом заказала песню на украинском языке группы «Океан Эльзы».

Муж москвички вызвал сотрудников правоохранительных органов, а пока полицейские ехали, его жена начала дебоширить: она ударила по аппаратуре, а также стала бить тарелки.

Сотрудники заведения повторно вызвали правоохранителей, но уже заявив на клиентку.