В Москве загорелся строящийся ЖК

Днем в понедельник, 5 декабря, в строящемся жилом комплексе на Ленинградском шоссе Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео с место происшествия.

Возгорание произошло по адресу Ленинградское шоссе, дом 229. Приехавшие на место пожарные выяснили, что в строящемся доме высотой 14-17 этажей на кровле 14 этажа загорелись стройматериалы.

Площадь пожара составила около ста квадратных метров.

В МЧС уточнили, что к 12:24 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.