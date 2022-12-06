Два беспилотника уничтожили на подлете к Севастополю

Пресс-служба губернатора города Севастополя Михаила Развожаева сообщила, что ночью в море на большом расстоянии от берега были уничтожены два беспилотника, передает РИА Новости.

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Отмечается, что губернатор не публиковал эту информацию, так как «военные сработали штатно» и «никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе».

В пресс-службе также указали, что власти не публикуют каждое действие Вооруженных сил РФ.