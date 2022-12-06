Два беспилотника уничтожили на подлете к Севастополю

Пресс-служба губернатора города Севастополя Михаила Развожаева сообщила, что ночью в море на большом расстоянии от берега были уничтожены два беспилотника, передает РИА Новости.
Отмечается, что губернатор не публиковал эту информацию, так как «военные сработали штатно» и «никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе».
В пресс-службе также указали, что власти не публикуют каждое действие Вооруженных сил РФ.
22 ноября сообщалось, что в Севастополе дежурная ПВО сбила два беспилотника, атаковавших город. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что гражданские объекты в ходе налета не пострадали. Из-за атаки дронов был остановлен морской пассажирский транспорт – катера и паром в бухте. Вскоре сообщение восстановили, однако спустя час губернатор заявил об отражении еще трех ударов беспилотников над акваторией.