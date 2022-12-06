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38 минут назад

Власти сообщили об уничтожении двух беспилотников в море у Севастополя

Газета.Ruиещё 1

Пресс-служба губернатора города Севастополя Михаила Развожаева сообщила, что ночью в море на большом расстоянии от берега были уничтожены два беспилотника, передает РИА Новости.

Два беспилотника уничтожили на подлете к Севастополю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что губернатор не публиковал эту информацию, так как «военные сработали штатно» и «никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе».

Появились подробности атаки беспилотников на Севастополь

В пресс-службе также указали, что власти не публикуют каждое действие Вооруженных сил РФ.

22 ноября сообщалось, что в Севастополе дежурная ПВО сбила два беспилотника, атаковавших город. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что гражданские объекты в ходе налета не пострадали. Из-за атаки дронов был остановлен морской пассажирский транспорт – катера и паром в бухте. Вскоре сообщение восстановили, однако спустя час губернатор заявил об отражении еще трех ударов беспилотников над акваторией.

Происшествия,Взрывы газа в домах,Михаил Развожаев,
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