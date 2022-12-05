Три человека погибли в результате удара ВСУ по общежитию в Алчевске

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 4 декабря под обстрел Вооруженных сил Украины попал Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие, а 5 декабря в 5.55 утра под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института в городе Алчевске.

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Ранее в министерстве строительства и ЖКХ ЛНР сообщали, что в результате удара ВСУ из ракетных систем залпового огня HIMARS по общежитию в Алчевске погибли трое и ранены 15 человек.

«По предварительным данным, 3 человека погибло, еще 15 — ранено!» — подтвердил Пасечник, написав об этом в своем Telegram-канале.

Врио главы ЛНР добавил, что в Алчевске заблаговременно был введен дистанционный формат обучения, благодаря этому студенты не пострадали.

«Однако общежития использовались для размещения переселенцев, бежавших от украинской агрессии и строителей, прибывших в Донбасс созидать и восстанавливать. Никакой военной необходимости обстрел не имел», — написал Пасечник.

По его словам, украинские власти были осведомлены о том, что в общежитии размещены мирные граждане. Поэтому, предположил чиновник, ВСУ нанесли целенаправленный удар рано утром, «чтобы погибло большее количество людей».