Экс-главу правительства Кузбасса Телегина задержали

Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин , который в начале августа ушел в отставку, задержан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах региона.

"Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, отставка Телегина была связана с состоянием его здоровья.

Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. Сначала занимал должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем был назначен первым заместителем губернатора - председателем правительства. До поступления на службу в органы региональной власти Телегин был главой кузбасского моногорода Ленинск-Кузнецкий.