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9 минут назад

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина задержали

ТАССиещё 1

Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который в начале августа ушел в отставку, задержан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах региона.

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина задержали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, отставка Телегина была связана с состоянием его здоровья.

Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. Сначала занимал должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем был назначен первым заместителем губернатора - председателем правительства. До поступления на службу в органы региональной власти Телегин был главой кузбасского моногорода Ленинск-Кузнецкий.

Происшествия,Вячеслав Телегин,
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