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53 минуты назад

При обрушении части дома в Нижневартовске образовался серьезный завал

ТАСС

Глава МЧС России Александр Куренков назвал непростой ситуацию на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске из-за сложности завала.

При обрушении части дома в Нижневартовске образовался серьезный завал
Фото: ТАССТАСС

"Ситуация непростая, завал достаточно серьезный", - сказал он журналистам. Министр пояснил, что сначала спасателям нужно разбирать крышу. "После этого спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И после этого будем извлекать тех, кто там может быть", - добавил глава МЧС.

Он сообщил, что при разборе завалов постоянно проводятся минуты тишины, также на месте работают кинологи.

Министр поблагодарил всех пожарных и спасателей, которые участвуют в ликвидации последствий ЧП. "Они очень хорошо работают, четко и слаженно", - отметил он.

Происшествия,Александр Куренков,МЧС России,
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