При обрушении части дома в Нижневартовске образовался серьезный завал

Глава МЧС России Александр Куренков назвал непростой ситуацию на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске из-за сложности завала.
"Ситуация непростая, завал достаточно серьезный", - сказал он журналистам. Министр пояснил, что сначала спасателям нужно разбирать крышу. "После этого спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И после этого будем извлекать тех, кто там может быть", - добавил глава МЧС.
Он сообщил, что при разборе завалов постоянно проводятся минуты тишины, также на месте работают кинологи.
Министр поблагодарил всех пожарных и спасателей, которые участвуют в ликвидации последствий ЧП. "Они очень хорошо работают, четко и слаженно", - отметил он.