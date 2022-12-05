При обрушении части дома в Нижневартовске образовался серьезный завал

"Ситуация непростая, завал достаточно серьезный", - сказал он журналистам. Министр пояснил, что сначала спасателям нужно разбирать крышу. "После этого спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И после этого будем извлекать тех, кто там может быть", - добавил глава МЧС.