Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске будет выделена материальная помощь, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

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"Семьи получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о шести погибших. Санборт с двумя пострадавшими при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в сопровождении главного внештатного анестезиолога Депздрава Югры приземлился в Сургуте. Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Всего, как сообщили ранее в медицинских кругах, было госпитализировано пять пострадавших.