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34 минуты назад

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

ТАССиещё 1

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске будет выделена материальная помощь, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей
Фото: 

"Семьи получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о шести погибших. Санборт с двумя пострадавшими при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в сопровождении главного внештатного анестезиолога Депздрава Югры приземлился в Сургуте. Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Всего, как сообщили ранее в медицинских кругах, было госпитализировано пять пострадавших.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске по улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. По информации экстренных служб, предварительно, причиной случившегося мог стать взрыв газа. Он произошел, вероятно, из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации.

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