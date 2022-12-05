Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске будет выделена материальная помощь, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Семьи получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также родственникам погибших будет выплачена компенсация - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
На данный момент известно о шести погибших. Санборт с двумя пострадавшими при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в сопровождении главного внештатного анестезиолога Депздрава Югры приземлился в Сургуте. Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Всего, как сообщили ранее в медицинских кругах, было госпитализировано пять пострадавших.
Вечером 4 декабря в Нижневартовске по улице Мира произошло обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме. Повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. По информации экстренных служб, предварительно, причиной случившегося мог стать взрыв газа. Он произошел, вероятно, из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации.