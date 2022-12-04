Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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"По состоянию на 19:00 мск, в результате происшествия пострадали 15 человек, из них 6 погибли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске обрушились два этажа в пятиэтажном доме. По информации экстренных служб, причиной случившегося стал взрыв газовой смеси. Позже появилась информация, что одной из главных версий стала утечка газа из-за неправильной установки газового баллона.