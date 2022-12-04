"Бывший муж угрожал". Что известно об убийстве гражданки Украины в Москве

На востоке Москвы было обнаружено тело 30-летней гражданки Украины Вероники Казык, убитой выстрелом в голову в своем собственном автомобиле. По подозрению в убийстве задержан ее бывший муж Николай Грубняк, который более чем вдвое старше женщины. По данным Telegram-каналов, дома у мужчины нашли револьвер, он уже признался в содеянном. Как рассказал «Газете.Ru» работодатель Казык, бракоразводный процесс был тяжелым, и Грубняк неоднократно угрожал бывшей жене.

Фото: ТАСС ТАСС

На заднем сиденье машины, припаркованной возле храма на улице Вешняковской на востоке Москвы, сегодня утром было обнаружено тело 30-летней женщины, сообщила столичная прокуратура. Жертва скончалась в результате огнестрельного ранения в голову. Практически сразу СМИ опубликовали имя погибшей - Вероника Казык.

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"Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В главке также рассказали, что тело женщины обнаружил ее сожитель.

Казык не вернулась домой вовремя, мужчина забеспокоился, вышел ее искать и нашел тело в машине. Красный Peugeot стоял практически возле их дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

"Бывший муж угрожал ее убить"

В Москве убитая занималась уборкой помещений и волонтерством. Как рассказал "Газете.Ru" один из ее работодателей, у нее было украинское гражданство, а ее родственники до сих пор живут в Полтавской области.

"Она - гражданка Украины, была замужем за россиянином. На свои доходы содержала родственников на Украине, тащила всю свою семью. Была милейшим человеком, неконфликтная. Приходила к нам убираться. Только вчера перевел ей деньги, такое горе", - поделился предприниматель.

По его словам, у Казык был муж, с которым она развелась, но бракоразводный процесс проходил очень тяжело.

"Бывший муж постоянно угрожал ее убить. Требовал переписать квартиру, делили машину. Подробностей не знаю. Она не обращалась в полицию, но сменила квартиру и машину. Недавно ей исполнилось 30 лет", - добавил работодатель.

Найденный револьвер

Старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Иванова сообщила "РИА Новости", что бывший супруг женщины уже задержан по подозрению в убийстве.

"Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - цитирует агентство ее слова.

Подозреваемому 65 лет. Его задержали в одном из домов на Реутовской улице. На фотографиях из соцсетей он позирует с оружием - на одной направляет в камеру пистолет, на другой он держит в руках и пистолет, и ружье.

По информации Telegram-канала 112, Николай Грубняк признался в убийстве и сотрудничает со следствием. Как сообщает Mash, в его квартире нашли револьвер, из которого предположительно он и застрелил бывшую супругу. Сопротивления Грубняк не оказывал.

Соседи погибшей рассказали Shot, что видели Грубняка за несколько часов до того, как стало известно об убийстве. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной прокуратурой, видно, как мужчина в черной одежде подходит вплотную к машине, а потом не спеша покидает место преступления.

Суд из-за квартиры