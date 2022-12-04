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30 минут назад

Возросло число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

Илья Родин

В Нижневартовске произошло обрушение двух этажей в многоквартирном доме. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник пояснил, что «произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме».

В результате инцидента, пострадали пятнадцать человек. Пятеро из них погибли, десять доставлены в медицинские учреждения.

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По данным агентства, в настоящее время ведется разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека.

Причиной обрушения двух этажей здания стала неправильная установка газового баллона и нарушения правил его эксплуатации.

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