Возросло число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

В Нижневартовске произошло обрушение двух этажей в многоквартирном доме. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник пояснил, что «произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме».

В результате инцидента, пострадали пятнадцать человек. Пятеро из них погибли, десять доставлены в медицинские учреждения.

По данным агентства, в настоящее время ведется разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека.