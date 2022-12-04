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41 минуту назад

Найденная застреленной в машине женщина была гражданкой Украины

Илья Родин

Вероника Казык, тело которой было обнаружено в машине на востоке Москвы, была гражданкой Украины. Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» один из работодателей погибшей женщины.

Найденная застреленной в машине женщина была гражданкой Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина отметил, что Вероника была гражданкой Украины. Она убирала квартиры в Москве, денежные средства посылала семье в Полтавскую область.

«Она - гражданка Украины, была замужем за россиянином. На свои доходы содержала родственников на Украине, тащила всю свою семью», - подчеркнул москвич.

Он рассказал также, что Казык была милейшим и совершенно неконфликтным человеком. Мужчина отметил, что вся его семья расплакалась, когда узнала о смерти Вероники.

Москвич добавил, что у молодой женщины был тяжелый развод с бывшим мужем. Он угрожал ее убить, требовал переписать на него квартиру и машину. Она не стала обращаться в правоохранительные органы, но поменяла жилье и автомобиль.

Ранее сообщалось, что на парковке на Вешняковской улице была обнаружена иномарка с пулевым отверстием в стекле.

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