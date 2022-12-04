Найденная застреленной в машине женщина была гражданкой Украины

Вероника Казык, тело которой было обнаружено в машине на востоке Москвы, была гражданкой Украины. Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» один из работодателей погибшей женщины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мужчина отметил, что Вероника была гражданкой Украины. Она убирала квартиры в Москве, денежные средства посылала семье в Полтавскую область.

«Она - гражданка Украины, была замужем за россиянином. На свои доходы содержала родственников на Украине, тащила всю свою семью», - подчеркнул москвич.

Он рассказал также, что Казык была милейшим и совершенно неконфликтным человеком. Мужчина отметил, что вся его семья расплакалась, когда узнала о смерти Вероники.

Москвич добавил, что у молодой женщины был тяжелый развод с бывшим мужем. Он угрожал ее убить, требовал переписать на него квартиру и машину. Она не стала обращаться в правоохранительные органы, но поменяла жилье и автомобиль.