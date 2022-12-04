ВСУ обстреляли село в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Он добавил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов, и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — пояснил Старовойт.