Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире

Надувной матрас взорвался в квартире в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. В результате хлопка пострадали три человека.

Фото: Мослента Мослента

Информация о хлопке неустановленного происхождения в многоквартирном доме на улице Творчества поступила диспетчеру в ночь с 3 на 4 декабря. Прибывшие пожарные установили, что в пятом подъезде при надувании электрическим насосом взорвался матрас.

В квартире были повреждены окно и балкон, возгорания не последовало. Среди пострадавших нет детей, уточнили в пресс-службе.