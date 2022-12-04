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1 час назад

Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире

Мослентаиещё 2

Надувной матрас взорвался в квартире в городе Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. В результате хлопка пострадали три человека.

Три человека пострадали при взрыве матраса в подмосковной квартире
Фото: МослентаМослента

Информация о хлопке неустановленного происхождения в многоквартирном доме на улице Творчества поступила диспетчеру в ночь с 3 на 4 декабря. Прибывшие пожарные установили, что в пятом подъезде при надувании электрическим насосом взорвался матрас.

В квартире были повреждены окно и балкон, возгорания не последовало. Среди пострадавших нет детей, уточнили в пресс-службе.

Ранее из-за хлопка газа в Подмосковье пострадал человек. Инцидент произошел в одном из жилых домов города Солнечногорск.

Происшествия,МЧС России,
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