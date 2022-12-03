На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт

На киргизско-таджикской границе произошел инцидент со стрельбой. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на погранслужбу Киргизии.

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В ведомстве уточнили, что на «киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами» .

Уточняется, что в селе Сомониен (Таджикистан) гражданин Киргизии вступил в перепалку с местными жителями. Между ними началась потасовка.

С тем, чтобы не допустить эскалации конфликта, киргизстанец произвел три предупредительных выстрела в воздух из охотничьего ружья, пояснили в погранслужбе.

Таджикские СМИ, в свою очередь, сообщают, что граждане Киргизии якобы избили арматурой сельчанина в Соломониен. Кроме того, киргизские пограничники сделали несколько выстрелов в сторону Таджикистана.

По данным региональной прессы, в результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован в одну из местных больниц.