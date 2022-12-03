Раскрыты подробности о ЧП со взрывом газа в Астраханской области

В квартире жилого дома в городе Камызяк Астраханской области, где ранее произошел взрыв газового оборудования, был обнаружен самовольный демонтаж соединения к газовой колонке. Подробности о ЧП ТАСС раскрыли в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Астраханской области Пресс-служба СУ СКР по Астраханской области

«Сотрудниками компании в квартире на месте происшествия был обнаружен самовольный демонтаж гибкого соединения к газовой колонке. Временно приостановлено газоснабжение всего многоквартирного дома», — сообщили в компании.

Там также заявили, что собственник квартиры, где произошел инцидент, заключил договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Астрахань». Последняя проверка оборудования была проведена в январе 2020 года. Утверждается также, что после этого абонент отказывал в допуске при последующих проверках, которые нужно осуществлять один раз в год.

Перед этим в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России сообщили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка.

«Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа», — указали в ведомстве.