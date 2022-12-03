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11 минут назад

В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО

Майк Габриелян

В Греции сошел с рельсов поезд, перевозивший танки и контейнеры НАТО с неизвестным содержимым в страны Восточной Европы. Груз направлялся к границе с Россией и, возможно, предназначался Киеву, пишет греческое издание Pronews.

В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Фото: pronews.grpronews.gr

Поезд сошел с рельс рано утром в пятницу в Александруполисе. Состав вез танки, бронемашины и контейнеры, которые недавно были выгружены в порту Эврос американским транспортным кораблем Endurance.

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Сообщается, что авария произошла из-за неисправности колеса одного из вагонов. Оно наклонилось в сторону и сошло с рельса. Серьезных последствий удалось избежать, поскольку тяжело груженый поезд двигался с малой скоростью. К месту происшествия подъехал кран, чтобы вернуть поезд на рельсы.

Издание пишет, что груз направлялся в балканские и балтийские страны в рамках антироссийского усиления сил НАТО. Однако содержимое контейнеров могло предназначаться для Киева.

Журналисты Pronews отмечают, что многие в Греции недовольны политикой правительства, направленной на конфронтацию с Россией.

«Александруполис стал военной мишенью, поскольку деятельность, проводимая в его порту, считается угрожающей России, особенно после того, как премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что «мы ведем войну против России» (одно из самых опасных заявлений, которые можно было сделать)», - пишет издание.

Ранее посол Польши заявил, что военные склады стран НАТО пустеют из-за поставок оружия Киеву.

Происшествия,В мире,Кириакос Мицотакис,НАТО,
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