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14 минут назад

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км

ТАССиещё 1

Вулкан Шивелуч в субботу днем выбросил столп пепла на высоту 4,5 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным на сайте группы, пепловое облако поднялось на высоту 4,5 км и распространилось на север на 40 км. Вулкану присвоен оранжевый уровень опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.

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