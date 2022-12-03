Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулкан Шивелуч в субботу днем выбросил столп пепла на высоту 4,5 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Согласно данным на сайте группы, пепловое облако поднялось на высоту 4,5 км и распространилось на север на 40 км. Вулкану присвоен оранжевый уровень опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.