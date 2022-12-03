Пожар в Подмосковье убил двух человек

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошло возгорание в одном из домов. Пламя вспыхнуло рано утром 3 декабря, убив двух человек.

Как сообщает РЕН ТВ, тела погибших обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Кроме того, устанавливаются личности погибших.

Ранее "Свободная пресса" писала о трагедии в городе Заозерный Красноярского края. Здесь при пожаре в одном из домов погибли 36-летняя женщина и двое ее детей - четырехлетняя девочка и семилетний мальчик. СК региона уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Идет расследование.