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47 минут назад

Пожар в Подмосковье убил двух человек

Свободная пресса

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошло возгорание в одном из домов. Пламя вспыхнуло рано утром 3 декабря, убив двух человек.

Пожар в Подмосковье убил двух человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, тела погибших обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Кроме того, устанавливаются личности погибших.

Ранее "Свободная пресса" писала о трагедии в городе Заозерный Красноярского края. Здесь при пожаре в одном из домов погибли 36-летняя женщина и двое ее детей - четырехлетняя девочка и семилетний мальчик. СК региона уже возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Идет расследование.

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