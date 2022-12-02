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35 минут назад

Пожар случился на Микояновском мясокомбинате в Москве

Москва24иещё 1

Экстренные службы зафиксировали возгорание на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"По улице Талалихина, доме 41, строении 16, начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания", – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали о густом черном дыме с кровли. На территории работают экстренные службы. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек со склада на территории Микояновского мясокомбината.

До этого сообщалось, что пламя охватило рынок в Минусинске Красноярского края. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что в результате ЧП сгорели 16 торговых павильонов. Никто из людей не пострадал.

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