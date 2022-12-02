Экстренные службы зафиксировали возгорание на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"По улице Талалихина, доме 41, строении 16, начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания", – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали о густом черном дыме с кровли. На территории работают экстренные службы. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек со склада на территории Микояновского мясокомбината.