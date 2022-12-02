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1 час назад

Российский полицейский продал почти два килограмма марихуаны за миллион рублей

Lenta.ru

На Кубани 28-летний оперуполномоченный полиции продал почти два килограмма марихуаны за миллион рублей. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

Российский полицейский продал марихуану за миллион рублей
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, ночью 1 декабря младший лейтенант встретился с ранее судимым за наркотики жителем Горячего Ключа и передал ему пакет с 1830 граммами марихуаны.

При этом сделка проходила под контролем сотрудников службы собственной безопасности. На следующий день сотрудника МВД задержали и возбудили в отношении него дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске двоих полицейских арестовали за взятку от мужчин, забиравших закладки на улице.

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