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54 минуты назад

Нефтебаза загорелась в ДНР после попадания двух ракет HIMARS

Lenta.ruиещё 1

Нефтебаза в городе Шахтерск, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР), загорелась после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Шатова.

Нефтебаза загорелась в ДНР
Фото: US ArmyUS Army

По словам градоначальника, среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. К месту пожара направились сотрудники экстренных служб.

Как отметили Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на территорию базы упали две ракеты американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. Огонь велся с позиций в районе подконтрольной украинским войскам Константиновки.

В составе ВСУ появился башкирский батальон «Башкорт»

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РЗСО «Град». На город упали как минимум 12 ракет, погиб один сотрудник МЧС, пострадали трое гражданских.

Происшествия,СВО,Александр Шатов,
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