Нефтебаза загорелась в ДНР

Нефтебаза в городе Шахтерск, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР), загорелась после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Шатова.

Фото: US Army US Army

По словам градоначальника, среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. К месту пожара направились сотрудники экстренных служб.

Как отметили Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на территорию базы упали две ракеты американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. Огонь велся с позиций в районе подконтрольной украинским войскам Константиновки.