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10 минут назад

15-летний россиянин разбился во время катания на привязанном к машине снегокате

Lenta.ru

В Иркутской области подросток разбился во время катания на привязанном к машине снегокате. Об этом сообщил региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

Подросток разбился во время катания на привязанном к машине снегокате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным главка, 1 декабря 15-летний житель города Усолье-Сибирское привязал снегокат к легковому автомобилю ВАЗ, за рулем которого находился его 18-летний знакомый, не имеющий водительских прав. Во время маневра на проезжей части снегокат вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой. От полученных травм подросток скончался на месте.

В отношении 18-летнего россиянина, управлявшего ВАЗ, было возбуждено дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения водителем без прав. В настоящий момент следователи допрашивают его в качестве подозреваемого.

Похожая история произошла в Алтайском крае, где 16-летний подросток погиб во время катания на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ. Во время движения мальчик отпустил трос и врезался в стоявшую на обочине машину. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Происшествия,Следственный комитет,
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