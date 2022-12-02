Утвержден приговор сыну экс-премьера Дагестана за убийство студентки МГИМО

Мосгорсуд признал законным приговор Муртузали Меджидову, осужденногму на 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Присяжные единогласно признали сына бывшего премьер-министра Дагестана виновным. Измайловский суд приговорил его к колонии строгого режима.

Студентка МГИМО, уроженка Казахстана Томирис Байсафу, была найдена под окнами института весной 2018 года. Она попала в больницу, где спустя три недели умерла. Следователям так и не удалось допросить ее, однако свидетели произошедшего рассказали, что незадолго до падения Байсафу выясняла отношения со своим парнем — Меджидовым. В связи с этим он попал под подозрение правоохранителей.