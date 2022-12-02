В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
14 минут назад

Утвержден приговор сыну бывшего премьера Дагестана за убийство студентки МГИМО

Lenta.ruиещё 2

Мосгорсуд признал законным приговор Муртузали Меджидову, осужденногму на 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Утвержден приговор сыну экс-премьера Дагестана за убийство студентки МГИМО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Присяжные единогласно признали сына бывшего премьер-министра Дагестана виновным. Измайловский суд приговорил его к колонии строгого режима.

Студентка МГИМО, уроженка Казахстана Томирис Байсафу, была найдена под окнами института весной 2018 года. Она попала в больницу, где спустя три недели умерла. Следователям так и не удалось допросить ее, однако свидетели произошедшего рассказали, что незадолго до падения Байсафу выясняла отношения со своим парнем — Меджидовым. В связи с этим он попал под подозрение правоохранителей.

Летом 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по этому делу. Меджидова освободили в тот же день в зале суда. Однако позже приговор Никулинского суда, который признал фигуранта невиновным, отменили — дело было направлено на рассмотрение заново в Измайловский суд.

Происшествия,МГИМО,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители