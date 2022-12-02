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39 минут назад

Курьер пригрозил убить женщин, перегородивших дорогу, сославшись на «спецпредписание»

В Москве курьер накинулся на женщину-водителя из-за того, что ее машина перегородила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из дворов у метро «Коньково». Судя по видео, мужчина попытался проехать по дороге между домов, но не смог из-за того, что там была припаркована машина. Мужчина начал кричать на женщину-водителя и ее подругу. При этом он говорил, что находится при исполнении и у него есть спецпредписание, дающее ему право убивать в случае задержания.

О том, чем закончился конфликт для обоих сторон не сообщается.

Ранее сообщалось, что два автомобиля сгорели на парковке в Мытищах. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, это был поджог.

Происшествия,Видео,
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