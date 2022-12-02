Инцидент произошел в одном из дворов у метро «Коньково». Судя по видео, мужчина попытался проехать по дороге между домов, но не смог из-за того, что там была припаркована машина. Мужчина начал кричать на женщину-водителя и ее подругу. При этом он говорил, что находится при исполнении и у него есть спецпредписание, дающее ему право убивать в случае задержания.