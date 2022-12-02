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13 минут назад

В турецком порту прогремел взрыв

Никита Бородкин

В турецком порту Самсун, который расположен на побережье Черного моря, прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал A Haber.

В турецком порту прогремел взрыв
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причина инцидента пока неизвестна. Пожарные бригады направились в район порта, где после взрыва начался пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел теракт, в результате котого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. 14 ноября турецкая полиция задержала гражданку Сирии, которая установила взрывное устройство. СМИ заявляли, что она связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), а глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что указание о проведении теракта поступило из сирийского города Манбиджа.

Позднее, 21 ноября, турецкий Каркамыш попал под ракетный обстрел со стороны Сирии. Снаряды попали в школу и грузовик у пограничных ворот города, а также в два дома. Несколько человек получили ранения. Сообщалось, что ракеты были выпущены силами курдских Отрядов народной самообороны (YPG/PKK), которых Турция считает террористическими.

Происшествия,Сулейман Сойлу,Рабочая партия Курдистана,
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