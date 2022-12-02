Истребитель МиГ-31 рухнул в Приморском крае

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, экипажу удалось катапультироваться. Подчеркивается, что падение произошло сразу после вылета. Самолет упал в лесном массиве, который находится вблизи села Алексеевка.
В настоящее время агентство выясняет состояние пилотов.
Как сообщают «Известия», факт крушения истребителя МиГ-31 подтвердили в Минобороны РФ. Там добавили, что ЧП случилось во время учебно-тренировочного полета. Ведомство уточнило, что экипаж катапультировался. Полет был выполнен без боекомплекта. Разрушения на земле отсутствуют.
Накануне стало известно о крушении двухмоторного самолета Beechcraft 55 Baron (В55) в Армении. Это случилось в районе села Джрабер Котайкской области. Самолет после ЧП загорелся. Как стало известно, на борту находились двое пилотов — граждан России, оба погибли. Самолет следовал из Еревана в Астрахань.