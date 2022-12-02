Истребитель МиГ-31 рухнул в Приморском крае

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По информации агентства, экипажу удалось катапультироваться. Подчеркивается, что падение произошло сразу после вылета. Самолет упал в лесном массиве, который находится вблизи села Алексеевка.

В настоящее время агентство выясняет состояние пилотов.

Как сообщают «Известия», факт крушения истребителя МиГ-31 подтвердили в Минобороны РФ. Там добавили, что ЧП случилось во время учебно-тренировочного полета. Ведомство уточнило, что экипаж катапультировался. Полет был выполнен без боекомплекта. Разрушения на земле отсутствуют.