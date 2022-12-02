В российском регионе детей массово эвакуировали из школ

В Новочебоксарске Чувашской Республики детей массово эвакуировали из школ, заявил глава администрации российского города Дмитрий Пулатов в Telegram .

По его словам, сообщения о минировании поступили в одиннадцать учебных учреждений.

«Эвакуированы ученики и сотрудники учреждений. На местах работают оперативные службы», — написал он.

В январе в ряде городов России несколько дней подряд массово эвакуировали школы из-за ложных заявлений о минировании. Первые подобные сообщения начали появляться в Екатеринбурге. Вскоре волна сообщений о ложных минированиях прошла минимум еще по пяти городам: Саратову, Красноярску, Архангельску, Самаре и Нижнему Новгороду.