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1 час назад

В российском регионе детей массово эвакуировали из школ

Lenta.ru

В Новочебоксарске Чувашской Республики детей массово эвакуировали из школ, заявил глава администрации российского города Дмитрий Пулатов в Telegram.

В российском регионе детей массово эвакуировали из школ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сообщения о минировании поступили в одиннадцать учебных учреждений.

«Эвакуированы ученики и
сотрудники учреждений. На местах работают оперативные службы», — написал он.

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В январе в ряде городов России несколько дней подряд массово эвакуировали школы из-за ложных заявлений о минировании. Первые подобные сообщения начали появляться в Екатеринбурге. Вскоре волна сообщений о ложных минированиях прошла минимум еще по пяти городам: Саратову, Красноярску, Архангельску, Самаре и Нижнему Новгороду.

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