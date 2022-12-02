В Москве задержали ограбившую тещу певца Воробьева банду «Джокеров»

В Москве задержали троих членов банды «Джокеров», которые ворвались в дом тещи певца Алексея Воробьева Виктории Челышевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемых нашли в квартире на Рязанском проспекте, где те вместе проживали.
Мужчины 44, 41 и 39 лет оказались безработными. Самый старший из них зарегистрирован в Зеленограде и ранее был судим за грабеж, еще двое — прописаны в Дагестане. Часть похищенного уже изъята правоохранителями — сейчас они выясняют, где остальные украденные драгоценности.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что об ограблении Челышевой стало известно в начале ноября. Трое злоумышленников ворвались в особняк 57-летней женщины, приковали ее наручниками к перилам лестницы, а после вынесли из дома золото и ювелирные украшения из сейфов. Тогда сообщалось, что ущерб от их действий превышает 10 млн рублей.