В Москве задержали ограбившую тещу певца Воробьева банду «Джокеров»

В Москве задержали троих членов банды «Джокеров», которые ворвались в дом тещи певца Алексея Воробьева Виктории Челышевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемых нашли в квартире на Рязанском проспекте, где те вместе проживали.

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Мужчины 44, 41 и 39 лет оказались безработными. Самый старший из них зарегистрирован в Зеленограде и ранее был судим за грабеж, еще двое — прописаны в Дагестане. Часть похищенного уже изъята правоохранителями — сейчас они выясняют, где остальные украденные драгоценности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.