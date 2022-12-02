В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

В Москве задержали ограбившую тещу певца Воробьева банду «Джокеров»

Никита Бородкин

В Москве задержали троих членов банды «Джокеров», которые ворвались в дом тещи певца Алексея Воробьева Виктории Челышевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемых нашли в квартире на Рязанском проспекте, где те вместе проживали.

В Москве задержали ограбившую тещу певца Воробьева банду «Джокеров»
Фото: соцсетисоцсети

Мужчины 44, 41 и 39 лет оказались безработными. Самый старший из них зарегистрирован в Зеленограде и ранее был судим за грабеж, еще двое — прописаны в Дагестане. Часть похищенного уже изъята правоохранителями — сейчас они выясняют, где остальные украденные драгоценности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что об ограблении Челышевой стало известно в начале ноября. Трое злоумышленников ворвались в особняк 57-летней женщины, приковали ее наручниками к перилам лестницы, а после вынесли из дома золото и ювелирные украшения из сейфов. Тогда сообщалось, что ущерб от их действий превышает 10 млн рублей.

Происшествия,Алексей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители