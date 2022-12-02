Десятки россиян оказались отрезаны от мира

В Республике Алтай десятки россиян оказались отрезаны от внешнего мира из-за ледникового селя на реке. Кадры с места схода селя публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видна мощная волна ледяного селя, которая накрывает реку близ населенных пунктов. Поток воды с глыбами и обломками деревьев идет в сторону жилых домов.

В Республику Алтай пришли аномальные морозы, столбики термометров в регионе опускаются до минус 25 градусов. В местной группе в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в Эдигане из-за ледяного селя 15 домовладений оказались отрезаны от цивилизации.