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1 час назад

Deadline: На улице Нью-Йорка обнаружено тело актера из фильма "Зеленая книга" Фрэнка Валлелонги

Российская Газета

Полиция Нью-Йорка обнаружила на одной из улиц мегаполиса тело актера Фрэнка Валлелонги-младшего, известного по одной из второстепенных ролей в фильме "Зеленая книга".

На улице Нью-Йорка обнаружено тело известного актера
Фото: kinopoisk.rukinopoisk.ru

Такую информацию распространил портал Deadline. По его данным, актер скончался на 61-м году жизни. Его тело обнаружили в понедельник, но опознали только в четверг О причине смерти пока не сообщается.

Фильм "Зеленая книга" (2018), получивший премию "Оскар", рассказывает реальную историю путешествия по югу США джазового пианиста Дона Ширли и вышибалы по кличке Тони Болтун. Фрэнк Валлелонга-младший сыграл в этой картине роль своего дяди Руди Валлелонги.

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