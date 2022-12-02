На улице Нью-Йорка обнаружено тело известного актера

Полиция Нью-Йорка обнаружила на одной из улиц мегаполиса тело актера Фрэнка Валлелонги-младшего, известного по одной из второстепенных ролей в фильме "Зеленая книга".
Такую информацию распространил портал Deadline. По его данным, актер скончался на 61-м году жизни. Его тело обнаружили в понедельник, но опознали только в четверг О причине смерти пока не сообщается.
Фильм "Зеленая книга" (2018), получивший премию "Оскар", рассказывает реальную историю путешествия по югу США джазового пианиста Дона Ширли и вышибалы по кличке Тони Болтун. Фрэнк Валлелонга-младший сыграл в этой картине роль своего дяди Руди Валлелонги.