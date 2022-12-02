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39 минут назад

Около 200 человек отравились на свадьбе в Мексике

Вечерняя Москва

На свадьбе в мексиканском городе Монтеррей штата Нуэво-Леон отравились около 200 человек из 250 гостей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила радиостанция Noticias MVS.

Около 200 человек отравились на свадьбе в Мексике
Фото:  Pixabay Pixabay

Глава местного управления здравоохранения Альма Маррокин рассказала, что после свадьбы у пострадавших, в числе которых невеста и несовершеннолетние гости, появились симптомы отравления, включая повышенную температуру.

Гостиницу, где проходило мероприятие, закрыли до выяснения подробностей произошедшего. Молодые супруги сообщили, что обратились в отель для возвращения средств, которые были вложены в организацию свадьбы, а также они потребовали от администрации гостиницы оплатить медуслуги, необходимые для выздоровления отравившихся людей.

27 ноября в польском городе Глухолазы врачи обнаружили более чем у двадцати украинских беженцев симптомы отравления, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

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