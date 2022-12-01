У братьев Магомедовых изъяли самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто

Мещанский суд Москвы изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Лондоне, дорогие автомобили у главы компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что перечисление конфискованных активов заняло больше часа. В приговоре были указаны две квартиры в Москве и четыре в Лондоне.
Кроме того, в список вошли спортивный автомобиль Porshe 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650. Также у Магомедовых были изъяты акции различных российских компаний.
Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя.
Напомним, что Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам колонии строгого режима, а его брат к 18 годам. Обоим суд назначил штраф по 2,5 млн рублей. Другие фигуранты получили сроки от 7 до 12 лет со штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.