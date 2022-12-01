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27 минут назад

Суд конфисковал у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто

Илья Родин

Мещанский суд Москвы изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Лондоне, дорогие автомобили у главы компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Об этом пишет РИА «Новости».

У братьев Магомедовых изъяли самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что перечисление конфискованных активов заняло больше часа. В приговоре были указаны две квартиры в Москве и четыре в Лондоне.

Магомед Магомедов вслед за братом предложил суду залог в 2,5 млрд рублей

Кроме того, в список вошли спортивный автомобиль Porshe 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650. Также у Магомедовых были изъяты акции различных российских компаний.

Дело рассматривалось тройкой судей, на чтение приговора у которых ушла неделя.

Напомним, что Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам колонии строгого режима, а его брат к 18 годам. Обоим суд назначил штраф по 2,5 млн рублей. Другие фигуранты получили сроки от 7 до 12 лет со штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.

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