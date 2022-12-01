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24 минуты назад

Крупный пожар произошел в Красноярском крае

Елена Прошина

В городе Минусинск Красноярского края загорелась кровля торговых павильонов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщает краевой ГУ МЧС России.

Там отмечается, что сообщение о возгорании торговых павильонов поступило в 16:25 1 декабря. Площадь пожара оценивается в 1200 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности тушения. Информации о пострадавших нет.

Ликвидировать пожар на данный момент пытаются 26 человек и 9 единиц техники. Видео с места возгорание опубликовал «РЕН ТВ».

Происшествия,Видео,МЧС России,
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