В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

В Новой Москве мужчина обстрелял машину с пятилетним ребенком внутри

Lenta.ru

В Новой Москве мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился пятилетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Новой Москве мужчина обстрелял машину с ребенком внутри
Фото: 

По информации издания, инцидент произошел 1 декабря в частном секторе города Щербинка. В ходе конфликта мужчина сначала ударил женщину, после чего выстрелил в ее автомобиль с ребенком внутри.

Как пишет издание, полицию вызвал муж пострадавшей. Кроме того, он самостоятельно задержал нападавшего. Причина конфликта между россиянами не уточняется.

Ранее в Новгородской области 73-летний мужчина обстрелял машину с 17-летней и 16-летним подростками внутри, ранив их. По версии следствия, мужчине помешала музыка, которую пострадавшие слушали слишком громко.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители