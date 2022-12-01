В Новой Москве мужчина обстрелял машину с ребенком внутри

В Новой Москве мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился пятилетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, инцидент произошел 1 декабря в частном секторе города Щербинка. В ходе конфликта мужчина сначала ударил женщину, после чего выстрелил в ее автомобиль с ребенком внутри.

Как пишет издание, полицию вызвал муж пострадавшей. Кроме того, он самостоятельно задержал нападавшего. Причина конфликта между россиянами не уточняется.