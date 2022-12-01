Пациентка упала с девятого этажа российской больницы

Женщина упала с девятого этажа Краевой клинической больницы в Чите. Об этом со ссылкой на управление МВД по Забайкальскому краю пишет «Чита.Ру».

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В полиции уточнили, что россиянка погибла. Главврач медучреждения, в котором все произошло, отметил, что она была пациенткой. Других подробностей он не сообщил.

В июне в Ставрополе 31-летняя женщина выпала из окна на третьем этаже родильного дома. Ее доставили в больницу с травмами.