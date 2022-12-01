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59 минут назад

Пациентка упала с девятого этажа российской больницы

Lenta.ruиещё 1

Женщина упала с девятого этажа Краевой клинической больницы в Чите. Об этом со ссылкой на управление МВД по Забайкальскому краю пишет «Чита.Ру».

Пациентка упала с девятого этажа российской больницы
Фото: ShutterstockShutterstock

В полиции уточнили, что россиянка погибла. Главврач медучреждения, в котором все произошло, отметил, что она была пациенткой. Других подробностей он не сообщил.

При пожаре в российской больнице погиб пациент

В июне в Ставрополе 31-летняя женщина выпала из окна на третьем этаже родильного дома. Ее доставили в больницу с травмами.

Похожий инцидент произошел в мае в Новосибирске. Тогда годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки и рухнул на бетонную лестницу, но выжил.

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