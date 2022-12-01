Обвинение в суде Норвегии потребовало 120 суток тюрьмы для бизнесмена Якунина

Якунина обвиняют в нарушении запрета запускать россиянам дроны в воздушном пространстве Норвегии . Якунин имеет британо-российское гражданство. По информации СМИ, сам Якунин заявил, что не знал об этом запрете, и отметил, что считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.

Обвинение считает, что нельзя освобождать Якунина от наказания, потому что он не знал о запрете, и что норвежский суд должен решать, какое гражданство рассматривать в качестве основы для причастности бизнесмена к деянию. Прокурор подчеркнула, что исключения для российских туристов подорвут эффект санкций. Защита же настаивает на том, что их подзащитного наказывают за то, что он русский, а цель закона о санкциях истолкована неверно. Адвокат указала, что Якунин «сделал норвежскую рекламу Шпицбергена, которой завидуют и Норвегия, и другие страны» и за это обвинение настаивает на его заключении в тюрьму на четыре месяца, передает NRK.