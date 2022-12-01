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22 минуты назад

Обвинение в суде Норвегии потребовало 120 суток тюрьмы для бизнесмена Якунина

Газета.Ru

Прокурор на судебном процессе по делу бизнесмена Андрея Якунина, обвиняемого в запрещенной фотосъемке на Шпицбергене, потребовал для него тюремного заключения сроком на 120 суток, сообщает телерадиокомпания NRK.

Обвинение в суде Норвегии потребовало 120 суток тюрьмы для бизнесмена Якунина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Якунина обвиняют в нарушении запрета запускать россиянам дроны в воздушном пространстве Норвегии. Якунин имеет британо-российское гражданство. По информации СМИ, сам Якунин заявил, что не знал об этом запрете, и отметил, что считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.

Обвинение считает, что нельзя освобождать Якунина от наказания, потому что он не знал о запрете, и что норвежский суд должен решать, какое гражданство рассматривать в качестве основы для причастности бизнесмена к деянию. Прокурор подчеркнула, что исключения для российских туристов подорвут эффект санкций. Защита же настаивает на том, что их подзащитного наказывают за то, что он русский, а цель закона о санкциях истолкована неверно. Адвокат указала, что Якунин «сделал норвежскую рекламу Шпицбергена, которой завидуют и Норвегия, и другие страны» и за это обвинение настаивает на его заключении в тюрьму на четыре месяца, передает NRK.

Якунин находится под стражей с тех пор, как его задержали в Хаммерфесте в октябре. Уточнялось, что он прибыл на Шпицберген на своей яхте «Файрберд».

Происшествия,Андрей Якунин,
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