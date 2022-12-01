В московском метро пассажирка ударила ножом в лицо женщину. Как сообщает РИА Новости, нападавшей не понравилось, что та громко разговаривала по телефону.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, конфликт разгорелся в вагоне поезда, который следовал от «Говорово» до «Минской». После удара ножом нападавшая вышла из вагона и скрылась с места происшествия. Пострадавшая, проехав еще одну станцию, обратилась за помощью к полицейским, которые вызвали ей скорую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Подозреваемую в скором времени задержали на станции метро «Октябрьское Поле». Ей оказалась 50-летняя жительница столицы, у которой изъяли туристический нож.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства по явке.