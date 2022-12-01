В московском метро пассажирка ударила ножом в лицо женщину. Как сообщает РИА Новости, нападавшей не понравилось, что та громко разговаривала по телефону.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, конфликт разгорелся в вагоне поезда, который следовал от «Говорово» до «Минской». После удара ножом нападавшая вышла из вагона и скрылась с места происшествия. Пострадавшая, проехав еще одну станцию, обратилась за помощью к полицейским, которые вызвали ей скорую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.