В Самаре загорелся списанный теплоход

"В 08:46 (07:46 мск) 1 декабря в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении демонтажных работ на территории произошло возгорание теплохода "ОМ" (списан, находится на берегу) по адресу: городской округ Самара, Куйбышевский район, улица Белорусская, 132", - говорится в сообщении.