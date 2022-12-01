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57 минут назад

В Самаре загорелся списанный теплоход

ТАССиещё 1

Списанный теплоход "ОМ" загорелся во время демонтажных работ на берегу Самары, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В Самаре загорелся списанный теплоход
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 08:46 (07:46 мск) 1 декабря в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении демонтажных работ на территории произошло возгорание теплохода "ОМ" (списан, находится на берегу) по адресу: городской округ Самара, Куйбышевский район, улица Белорусская, 132", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по повышенному рангу №2.

По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 76 человек и 18 единиц техники.

Происшествия,МЧС России,
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