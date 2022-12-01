Появились подробности о заживо сгоревшей при пожаре российской семье

При пожаре в частном доме в Барнауле погибла семья предпринимателей. Подробности о случившемся сообщает Telegram-канал «112».

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Погибшая 48-летняя женщина была владелицей стоматологической клиники «Актика», ее 48-летний муж — учредитель компании «Алтайпрофсервис-К». Погибла также их 14-летняя дочь, а сын супругов в момент пожара находился на учебе в Санкт-Петербурге.

Соседи охарактеризовали семью как благополучную. Следователи не рассматривают версию убийства. Предварительно, тело матери нашли на втором этаже, где было сильное задымление. Отец с дочерью находились на первом этаже, где находился источник возгорания.

По данным «112», в доме находился работающий на солярке котел, который отапливал дом и находящуюся в соседней постройке поликлинику. Помимо этого, в здании был отапливаемый дровами камин.