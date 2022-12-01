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1 час назад

В Приангарье ввели режим повышенной готовности

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в своем Telegram-канале, что в регионе вводится режим повышенной готовности из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров. 1 декабря было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В Приангарье ввели режим повышенной готовности
Фото: Полиция Иркутской области. МВД/VKПолиция Иркутской области. МВД/VK

Режим продлится до 5 декабря и связан с понижением температур. В сообщении говорится, что метеорологи прогнозируют среднесуточные температуры на 4-8 градусов ниже климатической нормы. В некоторых регионах области температура опуститься ниже минус 32 градусов. Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в Барнауле.

Происшествия,Игорь Кобзев,
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