В Приангарье ввели режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в своем Telegram-канале, что в регионе вводится режим повышенной готовности из-за морозов и увеличения числа бытовых пожаров. 1 декабря было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Режим продлится до 5 декабря и связан с понижением температур. В сообщении говорится, что метеорологи прогнозируют среднесуточные температуры на 4-8 градусов ниже климатической нормы. В некоторых регионах области температура опуститься ниже минус 32 градусов. Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в Барнауле.